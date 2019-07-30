СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы

Участники незаконной акции нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти

Незаконная акция оппозиции на прошлой неделе в Москве была преднамеренной провокацией. Участники митинга вынудили полицию применить силу. Так прокомментировал субботние события мэр столицы Сергей Собянин. В акции так называемых независимых кандидатов, незарегистрированных на выборах в Мосгордуму, приняли участие около трех с половиной тысяч человек, более тысячи были задержаны. Прокуратура Москвы проводит расследование в отношении организаторов митинга, возбуждено несколько уголовных дел. По мнению Сергея Собянина, оппозиция, возможно, готовит новую провокацию.

Акции, которые устроила в минувшие выходные оппозиция в центре Москвы, мэр города Сергей Собянин оценивает однозначно. Ни о каком протесте, на самом деле, речи не идет.

"Массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который, кстати, прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию", - отметил телеканалу "ТВ Центр" Собянин.

Хотя мэрия никогда не игнорировала заявки на проведение митингов и шествий. На этот же раз организаторам нужно было не высказать свое мнение, а создать картинку жесткого противостояния с властью.

Формальным поводом для беспорядков стал отказ в регистрации некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Оппозиция заявила, что сделано это якобы по политическим мотивам. Хотя необходимые для участия в борьбе юридические процедуры остальные претенденты прошли успешно — независимо от партийной или идеологической принадлежности.

"На каждый мандат претендует по пять человек в среднем. И кого там только нет — и правые, и левые, и белые, и красные. На сегодня зарегистрировано более 230 человек. Думаю, что выборы будут очень конкурентными", - сказал Собянин.

Незарегистрированные кандидаты, в отличие от конкурентов, не смогли предоставить комиссии безупречные подписные листы. Вместо этого собрали автографы "мертвых душ". Есть у оппозиционеров и другие нарушения.

Но для "раскачки" ситуации это не имеет никакого значения. Несостоявшиеся кандидаты не стали обращаться в суд. Прежние политические акции тоже не сулили никаких политических дивидендов.

"Эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной. И полиция практически вообще не реагировала. Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал. Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокирования улиц, нападение на полицейских. Явно, что не все, пришедшие на акцию, ожидали такого развития событий. Но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки", - отметил Собянин.

Причем беспорядки с максимально тяжелыми и громкими последствиями. Инициаторы протестов искусственно нагнетают ситуацию. "Гудков даже сравнил себя с Иисусом Христом, который идет на Голгофу. Применяется такая манипуляция, когда жена Гудкова пишет, что их маленький сын засыпает с пистолетом игрушечным. Пытаются таким образом воздействовать на чувства людей. Но, мне кажется, что это абсолютно аморально", - рассказал политолог Олег Матвейчев.

Как искусственно нагнетается ситуация, хорошо видно по одному из примеров. Трубная площадь. Вокруг все относительно спокойно. Ни столкновений, ни громких выкриков. Но митинги не любят тишины. И поэтому их "раскачивают" специальные люди.

Важная деталь: девушку, которая включается в работу - шумит и провоцирует полицию - блогеры начинают снимать заранее. Чтобы картинка была максимально эффектной.

"Просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. И я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии — они выполняли свой долг. Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы. И заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны — более чем достаточно. Но, я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а для чьих-то политических узкокорыстных целей. Должен сказать, что порядок в городе будет обеспечен и по-другому не может быть", - сказал Собянин.

Участники акции активно ссылались на 31-ю статью Конституции, мол, "граждане имеют право собираться мирно, без оружия". Но в упор не хотят видеть другого положения основного закона, в котором сказано: "Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других".

Тем более, выяснилось: около половины задержанных во время так называемых протестов - жители других регионов. "Многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве, и тем более к выборам в Мосгордуму. Незарегистрированные кандидаты начали призывать и проводить акции еще до решения по их регистрации или отказу в регистрации. Жалобы в Избирком появились позднее, чем начались несанкционированные митинги. Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо закон и попирают. Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет — тот и власть. Мы же не в Зимбабве живем", - отметил Собянин.

У задержанных находили молотки, ножи, газовые баллончики и противогазы. Все это якобы для развлекательных целей — на самом деле, экипировка в полном соответствии с листовками, которые в самых разных странах раздавали митингующим перед силовой фазой цветных революций. Именно такой сценарий и пытались разыграть митингующие, распыляя газ в стражей порядка.

"Все это свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию. Организаторы заранее знали о незаконности своих действий, умышленно толкали участников несогласованного мероприятия на стычки с полицией", - сообщил замначальника ГУ МВД России по Москве Александр Половинка.

При этом полиция все равно действовала максимально корректно. "В течение дня к врачам обратились несколько десятков человек. В понедельник в больницах было двое. Сегодня и они выписаны. Вы знаете, сколько бы их ни было, все равно очень жаль. И, кстати, пострадали несколько росгвардейцев и полицейских. Все они на совести организаторов беспорядков", - сказал Собянин.

Трое госпитализированных, один из которых сам себе порезал вены и стоит на учете в психоневрологическом диспансере, отпущены домой.

Так и не ставшие кандидатами оппозиционеры намерены проводить новые акции. Мэрия предложила им проспект Сахарова для митинга 3 августа. Организаторы акций отказались.

Александр Огородников, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".