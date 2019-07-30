Стала известна правда об отравлении Ющенко

Оказалось, что общеизвестная версия случившегося - это выдумка политтехнологов

На Украине неожиданное развитие получила нашумевшая история, которая в 2005-м году способствовала приходу к власти оппозиционного политика и лидера первого Майдана Виктора Ющенко. Речь о его якобы отравлении в разгар избирательной кампании. Точку в этом вопросе по итогам многолетнего расследования поставил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Есть на Украине такая традиция. Верит во что-нибудь украинец. Свято и рьяно. Готов во имя этой веры ругаться с соседями, стоять сколько нужно на Майдане, бесконечно менять власть, разрушая остатки собственного благополучия. Но проходит время - год, два, или, как в данном случае, 15 лет. И святыня обращается в пепел. Момент - и горькое осознание. Всё обман. Всё зря. Таков эффект от признания Анатолия Матиоса - главного военного прокурора Украины: "Виктора Ющенко в 2004-м никто не травил".

"У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, который расследовал это дело, на него было даже покушение в то время. Я могу это сейчас сказать, потому что сроки давности прошли... Я его спросил : "Игорь Николаевич, вот скажи: ты расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали довести ... скажи: было или нет? Он сказал "нет ". Отравления не было", - отметил Матиос.

А ведь такой красивой была легенда про сакральную жертву Оранжевой революции. Красавец Виктор Ющенко в борьбе против Виктора Януковича с его уголовным прошлым в прямом смысле теряет лицо, но не честь и достоинство. Сыпь у кандидата производит эффект разорвавшейся бомбы. Народ возмущен. Винит в случившемся оппонентов - от Януковича до российских спецслужб. Мотивы, конечно, не совсем понятны. Очевидно ведь: живой, но "изуродованный" Ющенко только популярнее. Его по-человечески жаль. Но об этом тогда не думают. Тогда, в 2004-м, доверчивая толпа сметает победителя выборов. Переголосование. И отравленный проигравший становится президентом.

При этом история с самого начала вызывала вопросы. По официальной версии, Ющенко отравили диоксином во время ужина на даче Владимира Сацюка - тогда главы СБУ. Следователи открыли уголовное дело, но за прошедшие 15 лет так и не смогли предъявить кому-либо обвинений. Специальная комиссия Верховной рады, которую возглавлял в то время депутат Владимир Сивкович, тоже не нашла доказательств умышленного преступления. Сивкович рассказывает: экс-президент отказывался сотрудничать и с Генпрокуратурой, и с МВД, и, собственно, с комиссией. К примеру, не представил ей образцы крови.

"Он предоставил австрийским врачам какую-то кровь. Но какую, они не знают. В нее могли добавить диоксин уже после. Никто Ющенко не травил. Это чистой воды политический пиар", - считает Сивкович.

Еще в 2010-м Виктор Пшонка, который занимал тогда пост генпрокурора, не исключил, что отравления не было. Подчеркнул: для установления истины необходим повторный анализ. Но экс-президент не провел необходимую экспертизу. Хотя позже, в 2012-м, заявлял, что в его крови осталось 5% диоксина. Вообще, надо понимать: это вещество - оружие массового поражения. Американцы применяли его во Вьетнаме, называя (и это забавная деталь) "Агентом Оранж" - из-за оранжевого цвета бочек для транспортировки химиката. Эксперты уверены: если бы Ющенко на самом деле отравили диоксином, он как минимум выглядел куда хуже.

Грандиозный обман, ставший важным фактором эскалации протестов. И, в конечном счете, победы "Оранжевой революции". Революции, которая во многом заложила основы того, что происходит с Украиной сейчас - уже после второго Майдана.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".