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На Украине арестован российский танкер

16:31
  • вторник
  • 30 июля 2019

Судно было задержано 25 июля в порту Измаила

Суд на Украине во вторник принял решение об аресте российского танкера Nika Spirit. Также под арест попали все изъятые при обыске документы. Об этом собщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!" – приводит его слова РИА Новости.

Инцидент с задержанием произошел на прошлой неделе в порту Измаила, куда Nika Spirit зашел на ремонт. Вскоре на судне появились сотрудники Службы безопасности Украины и устроили обыски.

Спустя несколько дней экипаж задержанного украинскими силовиками российского танкера вернулся в Москву. Моряки рассказали, что сотрудники СБУ вели себя достаточно корректно и не применяли силу.

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