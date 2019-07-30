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У Елизаветы II обнаружили элитные квартиры в Москве

16:48
  • вторник
  • 30 июля 2019

Их стоимость оценивается в 587 миллионов рублей

Британская королева Елизавета II оказалась владелицей четырех квартир в элитном районе Москвы.

Все они расположены в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке на первом, втором и четвертых этажах. В документах Росреестра собственником жилья указана "Ее Величество королева, правящая в Канаде", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на telegram-канал Baza.

Площадь квартир составляет 184, 187, 148 и 320 квадратных метров. Их общая стоимость оценивается в 587 миллионов рублей.

Известно, что королева никогда не бывала в этих квартирах, они покупались для дипломатических сотрудников Канады. Недвижимость записана на королеву, так как официально она считается главой государства, объяснили в канадском посольстве.

"Канада — конституционная монархия, и главой государства является королева Елизавета II. По этой причине мы говорим, что квартира принадлежит Ее Величеству королеве Канады", — заявили в ведомстве", - объяснили в дипведомстве.

Елизавета II была в России единожды – в 1994 году. Это был первый британской короны в нашу страну за всю историю двусторонних отношений.

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