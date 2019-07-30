Врач: в больницах Москвы нет пострадавших на акции 27 июля

Все пострадавшие в ходе протестов выписаны

В столичных клиниках нет ни одного человека, который пострадал в ходе несанкционированной акции, которая состоялась в Москве в субботу, 27 июля. Об этом рассказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.

По его словам, "все зафиксированные травмы были легкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер", передает ТВЦ.Ru. "По итогам прошедших выходных в "скорую помощь" Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий", - сказал он.

Ранее ситуацию вокруг несогласованного митинга прокомментировал мэр столицы Сергей Собянин. Отметим, что около тысячи активистов были задержаны за различные правонарушения.