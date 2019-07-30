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Силой женившую на себе экс-короля Малайзии Воеводину резко осудили

17:30
  • вторник
  • 30 июля 2019

Манипуляции беременностью бессмысленны

Телеведущая и экс-участница "Дом-2" Алена Водонаева разложила по полочкам отношения "Мисс Москва-2015" Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V.
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По ее словам, сложно поверить в то, что Оксана после роскошной свадьбы и смены веры решилась пуститься во все тяжкие и нагуляла ребенка от другого мужчины. Скорее всего, она забеременела от Мухаммада, а затем заставила его жениться на ней, пытаясь тем самым удержать рядом с собой богатого и влиятельного мужчину.

"В наше время девушки часто очаровываются богатством мужчин и пытаются их женить на себе во что бы то ни стало. Опаснее всего, когда они добиваются своего с помощью беременности", - отметила Водонаева.

В то же время экс-участница "Дом-2" не исключила, что Мухаммад мог оказаться не "принцем на белом коне", а простым "козлом", передает ее слова Woman.ru. "И если угораздило столкнуться с таким в жизни, то нужно снять розовые очки", - рассудила телеведущая.

Брак между Мухаммадом и Оксаной продержался девять месяцев и был расторгнут 1 июля 2019 года. За это время неоднократно появлялись новости об их разводе.  В мае у пары родился первенец – сын Леон. Однако адвокат монарха не исключает, что Оксана не была верна своему мужу, а ребенок мог быть зачат другим мужчиной.

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