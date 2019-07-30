Назван полезный для здоровья десерт

Сладкое может приносить пользу организму

Диетологи рассказали, какой десерт может оказать положительное влияние на человеческий организм как с физической, так и с эмоциональной стороны.

Это мороженое из натуральных продуктов, пишет газета "Аргументы и факты". В сливочном мороженом присутствует аминокислота триптофан, которая необходима для синтеза серотонина, гормона счастья, утверждают специалисты.

Кроме того, мороженое менее калорийно в отличие от шоколада или торта. В холодном лакомстве из молока всего 10 граммов жира, в тортах - около 25-30.

Специалисты советуют выбирать лакомство из натуральных ингредиентов. Нежелательны в составе растительный жир, эмульгаторы и загустители.