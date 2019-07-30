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Назван средний размер пенсий россиян

18:46
  • вторник
  • 30 июля 2019

Средний размер пенсий равен примерно 30% от среднего размера заработной платы в стране

Росстат раскрыл данные о среднем размере пенсий, назначенных в июне 2019 года. По данным ведомства, это 14168 рублей.  При этом в первой половине этого года этот показатель составлял 14135 рублей.

"Реальный размер (с поправкой на инфляцию) назначенных пенсий в России по итогам первого полугодия 2019 года вырос, по предварительной оценке, на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на социальные доплаты к пенсиям в 13 регионах.  Это позволит увеличить общий доход для почти 445 тысяч неработающих пенсионеров.

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