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Подробности страшного ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором

20:04
  • вторник
  • 30 июля 2019

Девушка-студентка впала в кому

В Челябинской области автомобиль Lexus, принадлежавший бывшему первому вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta.

В результате аварии пострадали четыре человека. Троим из них потребовалась госпитализация – это водитель и пассажиры легковушки. Сам Косилов не пострадал.

Как сообщает агентство URA.RU, водителя Lada чудом удалось спасти из-за обильного кровотечения. Одна пассажирка - 19-летняя студентка - получила открытую черепно-мозговую травму и находится в коме, у другого сломана нога и откололся кусочек тазовой кости.

На данный момент семья Косилова решает вопрос о переводе пострадавших на лечение в Москву. "Ситуация для меня очень сложная, поскольку я пострадал меньше. Но у меня есть возможность и желание помочь людям", - отметил бывший чиновник.

На экс-чиновника возбуждено уголовное дело, хотя он утверждает, что ДТП спровоцировал водитель Lada Vesta – именно он выехал на встречную полосу. Расследование дела продолжается. Медицинское освидетельствование показало, что Косилов был трезв.

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