Москвичей предупредили об опасном ветре

Возможны порывы до 17 метров в секунду

В столице и Московской области до 1 августа продлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили во вторник в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, ожидается сильный ветер и дождь.

По прогнозам специалистов, в Москве будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. При этом не исключены порывы до 17 метров в секунду.

Накануне врачи рассказали, как не простудиться во время сильного похолодания, которое придет в Московский регион на этой неделе.