На тушение жилых домов в Самаре бросили 100 пожарных (видео)

Огнем охвачены уже 1,8 тысячи квадратных метров

В Железнодорожном районе Самары загорелись три частных дома и пять нежилых построек, с огнем борются почти 100 пожарных. К месту тушения пригнали пожарный поезд.

Сначала огонь охватил 700 квадратных метров, однако спустя время пожар разросся до 1,8 тысячи квадратных метров, пишет РИА Новости. Если угроза распространения огня на соседние здания. Пожар тушат по повышенному номеру сложности.

Как сообщает kp.ru ("Комсомольская правда"), в одном из домов находилось частное общежитие. Из-за пожара перекрыта полоса Южного моста, в городе образовалась большая пробка.

По предварительным данным, пострадавших нет, все жильцы успели эвакуироваться. О причинах пожара пока не сообщается.

Видео из российских регионов, где бушуют лесные пожары