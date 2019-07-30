Состояние здоровья Михаэля Шумахера изменилось

Немецкий спортсмен стал чувствовать себя лучше

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер делает успехи в своем восстановлении и стал чувствовать себя значительно лучше. Об этом рассказал президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт, который ранее занимал пост спортивного директора "Феррари".

По его словам, Шумахер любит смотреть "Формулу-1" по телевизору. "Я смотрел гонку вместе с Михаэлем в его доме в Швейцарии. Он в хороших руках, и о нем хорошо заботятся в его доме", - приводит слова Тодта РИА Новости.

Он добавил, что гонщику помогают позитивные мысли. "Я и вся его семья мыслим позитивно, несмотря на обстоятельства", - добавил глава FIA.

Михаэль Шумахер в 50 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму. Это произошло в 2013 году, когда он катался на горных лыжах во французских Альпах.