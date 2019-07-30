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Состояние здоровья Михаэля Шумахера изменилось

20:34
  • вторник
  • 30 июля 2019

Немецкий спортсмен стал чувствовать себя лучше

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер делает успехи в своем восстановлении и стал чувствовать себя значительно лучше. Об этом рассказал президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт, который ранее занимал пост спортивного директора "Феррари".
Подробности состояния здоровья Михаэля Шумахера

По его словам, Шумахер любит смотреть "Формулу-1" по телевизору. "Я смотрел гонку вместе с Михаэлем в его доме в Швейцарии. Он в хороших руках, и о нем хорошо заботятся в его доме", - приводит слова Тодта РИА Новости.

Он  добавил, что гонщику помогают позитивные мысли. "Я и вся его семья мыслим позитивно, несмотря на обстоятельства", - добавил глава FIA.

Михаэль Шумахер в 50 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму. Это произошло в 2013 году, когда он катался на горных лыжах во французских Альпах.

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Михаэль Шумахер
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