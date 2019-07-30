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Задержан убийца девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане

21:05
  • вторник
  • 30 июля 2019

В ближайшее время его допросят

Московская полиция задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 24-летней девушки-блогера.
В истории с убийством красавицы-блогера обнаружили второй чемодан

О его личности пока ничего не сообщается. На данный момент мужчину доставляют в отделение для проведения следственных действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об убийстве 24-летней девушки стало известно 28 июля. Ее тело с колото-резаными ранами обнаружил  в чемодане хозяин квартиры, у которого блогер арендовала жилье по улице Пырьева в Москве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным, причиной трагедии стала ревность.

Девушка училась в медицинском вузе и вела тревэл-блог в Instagram, за ее жизнью в социальной сети следили около 80 тысяч подписчиков.

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