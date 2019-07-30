Задержан убийца девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане

В ближайшее время его допросят

Московская полиция задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 24-летней девушки-блогера.

О его личности пока ничего не сообщается. На данный момент мужчину доставляют в отделение для проведения следственных действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об убийстве 24-летней девушки стало известно 28 июля. Ее тело с колото-резаными ранами обнаружил в чемодане хозяин квартиры, у которого блогер арендовала жилье по улице Пырьева в Москве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным, причиной трагедии стала ревность.

Девушка училась в медицинском вузе и вела тревэл-блог в Instagram, за ее жизнью в социальной сети следили около 80 тысяч подписчиков.