Вокруг закона о потенциально опасных собаках развернулась дискуссия

12 пород собак вошли в список потенциально опасных, который утвердило российское правительство

Правительство утвердило список из 12 пород собак, признанных потенциально опасными. Выгул этих животных без поводка и намордника запрещен за исключением случаев, когда они находятся на огороженной территории, принадлежащей владельцу. В перечень входят представители пород, которые обладают врожденной агрессией, и с которыми не велась селекция на лояльность к людям. При этом зоопсихологи утверждают, что собаки могут представлять угрозу не из-за своей родословной, а по причине плохого воспитания.

Очередные жуткие кадры нападения собаки на ребенка - из Башкортостана. Гулявший без поводка и намордника американский питбуль набросился на маленькую жительницу Стерлитамака. Девочку доставили в больницу с рваными ранами, передает "ТВ Центр".

С сегодняшнего дня эта собака официально считается потенциально опасной. Но для владельца это как будто бы пустой звук. По словам соседей, он злоупотребляет алкоголем, постоянно оставляет пса без присмотра.

После инцидента мужчина просто бросил своего питомца, привязав на детской площадке. Участь собаки незавидна. Таких пород люди боятся. И зачастую устраивают над ними самосуд. И только если этому животному очень повезет, оно окажется в частном приюте в Подмосковье. Это чуть ли не единственное место в России, где принимают серьезные породы со сложными судьбами. Собаки прибывают сюда со всей страны и даже из-за рубежа.

В этом приюте 300 собак. Тех самых пород, которых боятся. Сюда они прибывают переломанными, избитыми и даже с пулевыми ранениями. Здесь им восстанавливают здоровье и покалеченную психику. А потом ищут новый дом.

Весьма грозного вида псы здесь напоминают ласковых игривых щенков. Волонтеры утверждают: они и есть такие. Прекрасно ладят с маленькими детьми и другими животными. Даже с кошками. Если, конечно, правильно воспитывать.

"Не бывает опасных пород и не бывает опасных собак. Есть опасные люди, которые берут маленького щенка, начинают его натравлять на других животных или на людей, начинают его воспитывать палками и в злобе, не кормить и так далее", - рассказала учредитель благотворительного фонда "В добрые руки", руководитель Шереметьевского приюта для собак Ирэн Беленькая.

Сейчас взять собаку серьезной породы может абсолютно любой. А потом абсолютно безнаказанно выбросить. В России много и нелегальных заводчиков, которые скрещивают всех собак подряд и продают щенков за копейки. Не вникая в их дальнейшую судьбу и не неся никакой ответственности за брак породы, который, в том числе, может обернуться и агрессией животного.

Изначально МВД составило перечень из 69 потенциально опасных пород, с которыми можно гулять строго на поводке и в наморднике. Он спровоцировал бурную дискуссию. Но даже сокращенный почти в шесть раз список вызывает у специалистов немало вопросов. О существовании половины собак даже опытные кинологи вспоминают с трудом, в стране представителей этих пород буквально единицы, а то и вовсе нет.

При этом в новый вариант перечня решили не включать ротвейлеров, доберманов и еще целый ряд крупных и серьезных собак. Хотя укусить может любое невоспитанное должным образом животное. И даже той-терьер. Взрослому, может и ничего, а вот ребенок наверняка пострадает.

Как нововведение, которое вступит в силу с 1 января 2020 года, заработает на практике, пока не очень понятно. Кто будет фиксировать нарушение и штрафовать владельцев потенциально опасных пород и кто сможет на глазок определить, что именно это за разновидность. А как быть в случае с метисами? За выгул собак из списка без намордника хозяину грозит штраф в тысячу рублей, за отсутствие поводка - в две.

Лилия Акиньшина, Ольга Яковлева, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".