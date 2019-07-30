Чем Трамп не угодил американским журналистам

Президента США постоянно критикуют

Американские журналисты не упускают ни единой возможности обрушиться с критикой на Дональда Трампа. Новым довольно сомнительным поводом стали негативные замечания президента в связи с ситуацией в Балтиморе. Трамп назвал его худшим округом страны из-за ужасных условий жизни. Как только сообщение появилось в микроблоге президента, репортёр CNN заявил, что хозяину Белого дома стоит больше внимания уделять не этой проблеме, а протестам в России.

Очередной выпад журналистов CNN в адрес Дональда Трампа стал поводом для насмешек над телеканалом. Ведущий Джим Шутто возмутился в "Твиттере", что американский президент беспокоится ужасными условиями жизни Балтимора, а вот на митинг в Москве обращать внимания не хочет, передает "ТВ Центр".

"Президент Трамп неоднократно критиковал условия жизни в Балтиморе. Но он ни разу не упомянул о жестоком разгоне митинга в Москве, где были арестованы 1400 мирных демонстрантов", - написал Шутто.

Вот только поддержки среди американцев такое сообщение журналиста так и не нашло. Большинство пользователей даже не поняли, чем недоволен репортер. Некоторые начали откровенно иронизировать над твитом журналиста CNN. Например, предлагали свои варианты того, что ещё должен был прокомментировать Трамп.

Российско-американский сговор репортеры CNN продолжают искать, несмотря на отсутствие доказательств. Если раньше журналисты телеканала ставили в вину Трампу, что он недостаточно резок с Москвой, то теперь недовольны и тем, что он критикует собственную страну, а не Россию. Настоящий переполох в CNN вызывали последние заявления главы Белого дома. Трамп назвал Балтимор "худшим округом страны" и посоветовал конгрессмену Элайдже Каммингсу лучше следить за подведомственным ему округом.

Действительно, Балтимор считается неблагополучным городом. Большая часть населения находится за чертой бедности. Уличная преступность и разгул криминала. Часто происходят беспорядки. И это известно всем. Однако журналисты телеканала CNN принялись доказывать Трампу, что он не в курсе дел, и в очередной раз назвали его расистом. Ведь президент посмел критиковать конгрессмена - афроамериканца.

По мнению журналистов CNN, чтобы стать расистом в США, достаточно лишь покритиковать афроамериканца за плохую работу. А чтобы тебя обвинили в связях с Россией, нужно заниматься внутренними делами страны и не критиковать Кремль.

Отношение Трампа к телеканалу CNN хорошо известно. Американский президент не раз осуждал журналистов за распространение фейковых новостей и даже называл их "врагами народа". Но CNN в поиске пресловутого "российского следа", видимо, уже дошел до откровенного маразма: если требует от американского президента заниматься московскими вопросами в ущерб внутренней политики США.

Александр Петров, "ТВ Центр".