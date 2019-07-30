ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чем Трамп не угодил американским журналистам

22:33
  • вторник
  • 30 июля 2019

Президента США постоянно критикуют

Американские журналисты не упускают ни единой возможности обрушиться с критикой на Дональда Трампа. Новым довольно сомнительным поводом стали негативные замечания президента в связи с ситуацией в Балтиморе. Трамп назвал его худшим округом страны из-за ужасных условий жизни. Как только сообщение появилось в микроблоге президента, репортёр CNN заявил, что хозяину Белого дома стоит больше внимания уделять не этой проблеме, а протестам в России.

Трампу не позволили кошмарить Россию
Трамп нашёл виновных в плохих отношениях России и США

Очередной выпад журналистов CNN в адрес Дональда Трампа стал поводом для насмешек над телеканалом. Ведущий Джим Шутто возмутился в "Твиттере", что американский президент беспокоится ужасными условиями жизни  Балтимора, а вот на митинг в Москве обращать внимания не хочет, передает "ТВ Центр".

"Президент Трамп неоднократно критиковал условия жизни в Балтиморе. Но он ни разу не упомянул о жестоком разгоне митинга в Москве, где были арестованы 1400 мирных демонстрантов", - написал Шутто.

Вот только поддержки среди американцев такое сообщение журналиста так и не нашло. Большинство пользователей даже не поняли, чем недоволен репортер. Некоторые начали откровенно иронизировать над твитом журналиста CNN. Например, предлагали свои варианты того, что ещё должен был прокомментировать Трамп.

Российско-американский сговор репортеры CNN продолжают искать, несмотря на отсутствие доказательств. Если раньше журналисты телеканала ставили в вину Трампу, что он недостаточно резок с Москвой, то теперь недовольны и тем, что он критикует собственную страну, а не Россию. Настоящий переполох в CNN вызывали последние заявления главы Белого дома. Трамп назвал Балтимор "худшим округом страны" и посоветовал конгрессмену Элайдже Каммингсу лучше следить за подведомственным ему округом.

Действительно, Балтимор считается неблагополучным городом. Большая часть населения находится за чертой бедности. Уличная преступность и разгул криминала. Часто происходят беспорядки. И это известно всем. Однако журналисты телеканала CNN принялись доказывать Трампу, что он не в курсе дел, и в очередной раз назвали его расистом. Ведь президент посмел критиковать конгрессмена - афроамериканца.

По мнению журналистов CNN, чтобы стать расистом в США, достаточно лишь покритиковать афроамериканца за плохую работу. А чтобы тебя обвинили в связях с Россией, нужно заниматься внутренними делами страны и не критиковать Кремль.

Отношение Трампа к телеканалу CNN хорошо известно. Американский президент не раз осуждал журналистов за распространение фейковых новостей и даже называл их "врагами народа". Но CNN в поиске пресловутого "российского следа", видимо, уже дошел до откровенного маразма: если требует от американского президента заниматься московскими вопросами в ущерб внутренней политики США.

Александр Петров, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Дональд Трамп общается с прессой
Дональд Трамп общается с прессой
Ведущий CNN Джим Шутто
Ведущий CNN Джим Шутто
Телестудия телеканала CNN
Телестудия телеканала CNN
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Конгресс США
Конгресс США
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Студия новостей телеканала CNN
Студия новостей телеканала CNN
Жители США
Жители США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.