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Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин

21:21
  • вторник
  • 30 июля 2019

Документ корректирует демпфирующий механизм

Закон, изменяющий механизм сдерживания внутренних цен на нефтепродукты, во вторник подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

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Закон корректирует демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках бензина и "дизеля" на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше внутренних.

При этом если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники должны будут поделиться с государством частью своей сверхприбыли. Как ожидается, благодаря этим изменениям в законодательстве внутрироссийские цены на топливо стабилизируются

19 июля президент России рассказал о последствиях "завинчивания" цен на бензин. По его словам, это может привести к тому, что не будут вкладываться средства в предприятия по переработке нефти, что "может дать очень большой всплеск цены".

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