Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин

Документ корректирует демпфирующий механизм

Закон, изменяющий механизм сдерживания внутренних цен на нефтепродукты, во вторник подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон корректирует демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках бензина и "дизеля" на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше внутренних.

При этом если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники должны будут поделиться с государством частью своей сверхприбыли. Как ожидается, благодаря этим изменениям в законодательстве внутрироссийские цены на топливо стабилизируются

19 июля президент России рассказал о последствиях "завинчивания" цен на бензин. По его словам, это может привести к тому, что не будут вкладываться средства в предприятия по переработке нефти, что "может дать очень большой всплеск цены".