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Агрессивный корсиканец напал с ножом на русскую семью

21:52
  • вторник
  • 30 июля 2019

Мужчина получил решительный отпор и был госпитализирован

43-летний житель Корсики напал с ножом на яхту "Легенда", на которой отдыхал российский бизнесмен вместе со своей семьей.

Инцидент произошел утром 30 июля. Яхта россиянина находилась недалеко от берега. Злоумышленник сначала размахивал ножом с берега, а затем доплыл до корабля и начал угрожать экипажу. Двоим морякам удалось обезвредить его, причем так, что француза пришлось госпитализировать.

В настоящий момент полицейские опрашивают пассажиров, однако процесс может затянуться из-за языкового барьера. Причины нападения корсиканца на яхту пока неизвестны, пишет Corse Matin.

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