Новые данные об отравлении Ющенко спровоцировали споры о Скрипалях

В мире развелась "идея тотальной брехни", считает эксперт

В эфире программы "События 25-й час" обсудили новые данные об отравлении Виктора Ющенко. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва".

"Идея тотальной брехни. Она развелась и внедрилась. Зачем политические враги травили Ющенко? Чтобы он не пришел к власти или чтобы он как можно скорее пришел к власти? В чем выгода? Более правдоподобная версия, что Ющенко хотел сохраниться таким Дорианом Греем. И, возможно, это была реакция на стволовые клетки. Может, омолаживающие процедуры. Но далее вступает армия людей, которая эту тотальную брехню формулирует, раздувает", - сказал эксперт.

В ходе беседы также затронули тему отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Почему нас не пускают в расследование дела Скрипалей? Потому что мы зададим нормальные вопросы. Покажите нам Скрипаля. Может, его уже нет?", - заявил Фролов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео:

Накануне на Украине неожиданное развитие получила нашумевшая история, которая в 2005 году способствовала приходу к власти оппозиционного политика и лидера первого Майдана Виктора Ющенко. Речь о его якобы отравлении в разгар избирательной кампании. Точку в этом вопросе по итогам многолетнего расследования поставил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Согласно новым данным, общеизвестная версия случившегося - это выдумка политтехнологов.

Подробнее об этом смотрите в репортаже ТВЦ:

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