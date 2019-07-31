Россия отказалась менять свою политику из-за разрыва ДРСМД

США подтвердили выход из договора в пятницу

Вашингтон не собирается продлевать с Москвой Договор по стратегическим наступательным вооружениям. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, оговорившись, что в Белом доме пока окончательных решений не принято.

Действие Договора СНВ-3 заканчивается в 2021 году, напоминает "ТВ Центр". Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает межконтинентальные и баллистические ракеты до 700 штук. Как неоднократно обращали внимание в Москве, если документ прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. Из ещё одного договора - о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - как подтвердил Болтон, США выйдут уже в эту пятницу. Ранее Россия в ответ на действия Вашингтона приостановила свое участие в ДРСМД.

"Мы ничего не будем менять в своей политике в ближайшие дни. Мы не делали этого и ранее - никогда после того, как получили прямой ультиматум от США", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Госдеп ранее обвинил Москву в том, что она якобы скрывала существование крылатой ракеты 9М-729, характеристики которой, по мнению Вашингтона, нарушают условия договора. Правда, беспрецедентный шаг нашего Минобороны, которое еще в январе этого года рассекретило характеристики ракеты, пригласив на презентацию военных представителей иностранных государств, в США оставили без внимания. Вместе с тем, Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что рассчитывает заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями.

Видео: Путин предупредил США об опасности "огненного змея"

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен