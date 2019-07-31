КНДР запустила две баллистические ракеты

В Южной Корее созывают экстренное совещание

На фоне заявлений Вашингтона о желании возобновить переговоры с Пхеньяном по ядерному разоружению КНДР провела очередные ракетные пуски. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

По этим данным, максимальная высота полета составила 30 километров. Ракета упала в Японское море. Сеул собирает экстренное совещание, передает "ТВ Центр". Там уверены, что соседи провели испытания двух баллистических ракет малой дальности того же типа, что и неделю назад. Тогда пуски подтвердило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Видео: зачем КНДР запустила ракеты

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