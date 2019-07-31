Под Дамаском заработал молочный завод

Предприятие возобновило работу после войны

В пригороде Дамаска возобновил работу крупнейший в Сирии молочный завод. Продукция предприятия реализуется по всей стране, отмечает "ТВ Центр".

Цеха по производству творога, сметаны и молока работают круглосуточно в три смены. Власти помогли закупить современное оборудование. Это позволило увеличить объемы продукции и снизить стоимость товаров. Пока завод работает только на внутренний рынок, но в ближайших планах - подписание договора о сотрудничестве с партнерами из Ливана и Ирака.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен