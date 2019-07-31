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Под Дамаском заработал молочный завод

09:00
  • среда
  • 31 июля 2019

Предприятие возобновило работу после войны

В пригороде Дамаска возобновил работу крупнейший в Сирии молочный завод. Продукция предприятия реализуется по всей стране, отмечает "ТВ Центр".

Цеха по производству творога, сметаны и молока работают круглосуточно в три смены. Власти помогли закупить современное оборудование. Это позволило  увеличить объемы  продукции и снизить стоимость товаров. Пока завод работает только на внутренний рынок, но в ближайших планах - подписание договора о сотрудничестве с партнерами из Ливана и Ирака.

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