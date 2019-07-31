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Паводковая ситуация в Иркутской области изменилась

09:09
  • среда
  • 31 июля 2019

В Сибири также сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами

Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун, начал снижаться в среду после достижения отметки в 11 метров. Вторая волна паводка в Иркутской области затронула восемь районов. Свои дома были  вынуждены покинуть две тысячи человек.
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Военные  продолжают укреплять береговую линию, работы ведутся круглосуточно. Постоянный мониторинг ситуации ведется с применением беспилотника "Орлан", передает "ТВ Центр". В затопленные села выезжают врачи. Людям, оказавшимся в зоне бедствия,  доставляют питьевую воду и предметы первой необходимости.

Спасатели и военные наращивают группировку  в Амурской области. Там  количество подтопленных населенных пунктов увеличилось до 30. Залиты дороги, несколько сел остались без света. В область направлен дополнительный отряд военных,  а также два воздушных судна. Между тем, из  Приамурья паводок перемещается в Хабаровский край, где не прекращаются дожди, и действует режим чрезвычайной ситуации.

В Сибири и на Дальнем Востоке  сохраняется  сложная ситуация и с лесными пожарами. Горит тайга в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. По данным авиалесоохраны, сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы не допустить приближения пламени к населенным пунктам. В отдаленных районах огнем уже уничтожено более двух миллионов  гектаров леса.  В связи с этим глава правительства поручил  руководителю Минприроды взять ситуацию под личный контроль. Дмитрий Кобылкин в среду прибудет в Красноярск.

Видео из российских регионов, где бушуют лесные пожары

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