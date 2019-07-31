Паводковая ситуация в Иркутской области изменилась

В Сибири также сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами

Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун, начал снижаться в среду после достижения отметки в 11 метров. Вторая волна паводка в Иркутской области затронула восемь районов. Свои дома были вынуждены покинуть две тысячи человек.

Военные продолжают укреплять береговую линию, работы ведутся круглосуточно. Постоянный мониторинг ситуации ведется с применением беспилотника "Орлан", передает "ТВ Центр". В затопленные села выезжают врачи. Людям, оказавшимся в зоне бедствия, доставляют питьевую воду и предметы первой необходимости.

Спасатели и военные наращивают группировку в Амурской области. Там количество подтопленных населенных пунктов увеличилось до 30. Залиты дороги, несколько сел остались без света. В область направлен дополнительный отряд военных, а также два воздушных судна. Между тем, из Приамурья паводок перемещается в Хабаровский край, где не прекращаются дожди, и действует режим чрезвычайной ситуации.

В Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется сложная ситуация и с лесными пожарами. Горит тайга в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. По данным авиалесоохраны, сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы не допустить приближения пламени к населенным пунктам. В отдаленных районах огнем уже уничтожено более двух миллионов гектаров леса. В связи с этим глава правительства поручил руководителю Минприроды взять ситуацию под личный контроль. Дмитрий Кобылкин в среду прибудет в Красноярск.

Видео из российских регионов, где бушуют лесные пожары

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