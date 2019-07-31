Названы главные причины несчастных случаев с россиянами в Турции

Шведский стол - одна из них

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко не нашел ничего удивительного в сообщении о гибели десятков россиян в Турции в 2019 году.

Осауленко заявил, что в Турции находится в четыре раза больше российских туристов, чем в других странах. Наших граждан привлекает широкий ценовой выбор на тамошних курортах - от бюджетного отдыха до люксового. Чем больше россиян туда уезжает, тем больше несчастных случаев происходит, объяснил Осауленко.

По его мнению, туристы умирают в Турции из-за того, что они не знают о проблемах со своим здоровьем и не осведомлены о своих физических возможностях. Свой отпечаток, разумеется, накладывают и экстремальные климатические условия, к которым отдыхающие не успевают приспособиться. Как отметил Александр Осауленко, это касается прежде всего людей зрелого возраста.

"Среди рисков для безопасного отдыха также можно назвать шведский стол и турпакет all inclusive", - цитирует РБК директора "Турпомощи". Он имеет в виду, что туристы в отпуске зачастую злоупотребляют выпивкой и вредной пищей.

Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в Турции растет число несчастных случаев с российскими отдыхающими. По его словам, это связано с тем, что россияне не соблюдают рекомендации врачей в отпуске, злоупотребляют алкоголем, а также ведут себя беспечно в воде и во время экскурсий.