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Похорошевшая Максакова в прозрачном наряде показала стройную фигуру

08:35
  • среда
  • 31 июля 2019

Оперная дива преобразилась

Мария Максакова, отметившая 24 июля 42-летие, в честь дня рождения опубликовала новое фото в Facebook. Снимок сделан на курорте. Оперная дива в прозрачном пляжном наряде позирует на фоне моря и гор.

Максакова заметно похорошела. Певица похудела и отращивает волосы. С новой прической она выглядит моложе. Многочисленные подписчики пришли в восторг от фотографии Марии. Фанаты оценили цветущий вид оперной дивы и рассыпались в комплиментах. При этом большинство отметило шикарную фигуру  и стройные ноги певицы.

В подписи к фото Максакова поблагодарила поклонников за "подарок лично мне", а также Украину и "друзей" за то, что научили ее "не сдаваться, верить и любить", пишет "Дни.ру".

Напомним, Мария Максакова живет на Украине, воспитывает маленького сына Ивана от брака с Денисом Вороненковым. У оперной дивы есть двое старших детей – мальчик и девочка, появившихся в отношениях с Владимиром Тюриным, но они живут с отцом.

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