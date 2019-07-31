Похорошевшая Максакова в прозрачном наряде показала стройную фигуру

Оперная дива преобразилась

Мария Максакова, отметившая 24 июля 42-летие, в честь дня рождения опубликовала новое фото в Facebook. Снимок сделан на курорте. Оперная дива в прозрачном пляжном наряде позирует на фоне моря и гор.

Максакова заметно похорошела. Певица похудела и отращивает волосы. С новой прической она выглядит моложе. Многочисленные подписчики пришли в восторг от фотографии Марии. Фанаты оценили цветущий вид оперной дивы и рассыпались в комплиментах. При этом большинство отметило шикарную фигуру и стройные ноги певицы.

В подписи к фото Максакова поблагодарила поклонников за "подарок лично мне", а также Украину и "друзей" за то, что научили ее "не сдаваться, верить и любить", пишет "Дни.ру".

Напомним, Мария Максакова живет на Украине, воспитывает маленького сына Ивана от брака с Денисом Вороненковым. У оперной дивы есть двое старших детей – мальчик и девочка, появившихся в отношениях с Владимиром Тюриным, но они живут с отцом.