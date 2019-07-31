Путин облегчил жизнь автомобилистам

Закон вступает в силу с 1 января

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам получать номерные знаки для автомобилей у их изготовителей.

Теперь автомобилисты смогут получать регистрационные знаки не только в ГИБДД, но и в организациях, которые их изготавливают. Согласно новому закону, компании будут отвечать за искажение регистрационных данных и за нарушение правил государственной регистрации.

Как пишут "Известия", если транспортное средство регистрирует не сам хозяин, то его представитель отныне будет обязан предъявить паспорт владельца автомобиля. Кроме того, по новым правилам на вывозимое из России транспортное средство или его шасси придется оформлять регистрационный документ.

Ранее стало известно, что лишь в 11 российских субъектах хватает пунктов изготовления номерных знаков. Почти в половине субъектов регистрационные номера выдают примерно в 100 километрах от регистрационных подразделений.