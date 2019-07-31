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Самолет Sukhoi Superjet 100 с одним двигателем экстренно сел в Самаре

09:16
  • среда
  • 31 июля 2019

На борту было 95 человек

Ночью 31 июля пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, который летел из Краснодара в Тюмень, экстренно сел в самарском аэропорту Курумоч. 
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По пути в Тюмень в двигателе самолета возникли подозрительные вибрации. "Позже левый двигатель вовсе вышел из строя. Было решено прервать полет и совершить посадку в Самаре", - рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник. 

Лайнер, принадлежащий компании "Азимут", приземлился с одним работающим движком. Посадка произошла в 02:17 по московскому времени. 

В результате инцидента никто не пострадал. На борту Sukhoi Superjet находились 95 человек, в том числе двое детей. Как пишет ТАСС, пассажиры ожидают замены самолета в здании аэропорта. 

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