Самолет Sukhoi Superjet 100 с одним двигателем экстренно сел в Самаре

На борту было 95 человек

Ночью 31 июля пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, который летел из Краснодара в Тюмень, экстренно сел в самарском аэропорту Курумоч.

По пути в Тюмень в двигателе самолета возникли подозрительные вибрации. "Позже левый двигатель вовсе вышел из строя. Было решено прервать полет и совершить посадку в Самаре", - рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

Лайнер, принадлежащий компании "Азимут", приземлился с одним работающим движком. Посадка произошла в 02:17 по московскому времени.

В результате инцидента никто не пострадал. На борту Sukhoi Superjet находились 95 человек, в том числе двое детей. Как пишет ТАСС, пассажиры ожидают замены самолета в здании аэропорта.