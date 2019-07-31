Полиция раскрыла грабившую пенсионеров банду лжеврачей

Пожилым людям ставили несуществующие диагнозы и уговаривали купить чудо-крем

В Ростовской области задержаны мошенники, которые обманывали пенсионеров. Они ставили им диагнозы, которых на самом деле не было, и обещали лечение от всех болезней.

Пожилых людей по телефону под предлогом бесплатной диспансеризации уговаривали прийти в псевдомедицинский центр и купить чудо-крем, передает "ТВ Центр". Причем, если с собой необходимой суммы не было, то их убеждали оформить кредит на сумму - от 50 до 200 тысяч рублей.

Всего задержали десять человек, заведено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Максимальное наказание - до шести лет лишения свободы.

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