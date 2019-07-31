"Нам никогда друг друга не понять": Шепелев отреагировал на слова о встрече Платона с Фриске

Обычно телеведущий игнорирует замечания о семье покойной певицы

Дмитрий Шепелев отдыхает на море. Телеведущий охотно делится с подписчиками в Instagram кадрами из отпуска. На одном из снимков Дмитрий с аппетитом поедал пончик.

"Мне трудно понять, как итальянцам удается завтракать булочкой и кофе. Безо всех этих наших каш и "самый важный прием пищи", – подписал кадр Шепелев.

Однако пользователи Сети написали в комментариях Дмитрию, что им трудно понять другое: "Как можно запрещать бабушке и дедушке видеть своего внука".

Обычно телеведущий игнорирует замечания о семье Фриске, но в этот раз он решил ответить. "Вам про булочки, вы про бабушку. Нам никогда друг друга не понять", - написал Дмитрий. После чего дальнейшего развития беседа не получила, передает "Дни.Ру".

Напомним, после смерти Жанны Фриске разразился скандал. Безутешный отец Владимир Борисович Фриске пришел на ток-шоу, где нелестно отозвался о Шепелеве. Телеведущий в ответ промолчал, но позже запретил близким своей покойной гражданской жены видеться с внуком Платоном. Сейчас единственному сыну Жанны шесть лет. В последний раз он видел бабушку и дедушку два года назад.