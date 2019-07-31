От Зеленского потребовали "большей жесткости"

Противников киевской власти на Донбассе предложили убить

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины, заслуженный юрист страны Николай Голомша призвал урегулировать ситуацию на Донбассе максимально жестким путем.

"Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости. Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. <...> Убивать всех, кто взял в руки оружие", - заявил Николай Голомша в эфире телеканала "112 Украина", обращаясь прежде всего к президенту Владимиру Зеленскому.

Всем украинцам, сотрудничающим с представителями Москвы, он предложил добровольно собрать чемоданы и отправиться в Россию.

Николай Голомша занял пост первого заместителя генпрокурора Украины в феврале 2014 года. Через девять месяцев его уволили по новому закону "Об очищении власти".

Напомним, в апреле 2014 года Киев начал силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались подчиняться центральной власти после Майдана и отставки президента Виктора Януковича.