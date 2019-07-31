ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

От Зеленского потребовали "большей жесткости"

09:47
  • среда
  • 31 июля 2019

Противников киевской власти на Донбассе предложили убить

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины, заслуженный юрист страны Николай Голомша призвал урегулировать ситуацию на Донбассе максимально жестким путем. 

На те же грабли: Зеленскому влепили двойку по истории
Сын Зеленского впервые показался на публике
"Что ж вы за дебилы?" В партии Зеленского наметился раскол

"Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости. Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. <...> Убивать всех, кто взял в руки оружие", - заявил Николай Голомша в эфире телеканала "112 Украина", обращаясь прежде всего к президенту Владимиру Зеленскому. 

Всем украинцам, сотрудничающим с представителями Москвы, он предложил добровольно собрать чемоданы и отправиться в Россию.  

Николай Голомша занял пост первого заместителя генпрокурора Украины в феврале 2014 года. Через девять месяцев его уволили по новому закону "Об очищении власти".

Напомним, в апреле 2014 года Киев начал силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались подчиняться центральной власти после Майдана и отставки президента Виктора Януковича.  

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.