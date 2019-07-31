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"Унижала достоинство": опубликовано видео с покаянием убийцы красавицы-блогерши

10:25
  • среда
  • 31 июля 2019

Задержанный выдал все на допросе

33-летний Максим Гареев, задержанный по обвинению в убийстве девушки-блогера Екатерины Караглановой, рассказал о причинах преступления.
Задержан убийца девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане

Гареева задержали в его квартире в Котельниках. Мужчина признался, что он нанес 24-летней девушке пять ножевых ударов, после чего попытался спрятать ее тело в чемодан. Труп не поместился в чемодане, поэтому он вынес окровавленные вещи убитой во втором чемодане и сжег их в лесу. 

На допросе Гареев признался, что Карагланова многократно "оскорбляла, унижала его сексуальное достоинство и принижала финансовые возможности". По словам задержанного, он раскаивается в преступлении. 

Мужчина рассказал, что он тренирует любительскую футбольную команду и занимается IT-технологиями. "Мужчина точно был ранее судим. Он уроженец Башкортостана, прописка была в Котельниках", - рассказал источник "Комсомольской правды"

Следователям еще предстоит выяснить все детали убийства. По одной из версий, Карагланова оказывала интимные услуги состоятельным мужчинам, а Гареев не смог с ней расплатиться и зарезал во время перепалки. 

Подруги убитой не знают, занималась ли она проституцией. По их словам, однокурсникам Екатерины присылали ее интимные фото. Кто-то угрожал девушке и пытался ее шантажировать, говорят они.

"Зачем ей были нужны такие фотосессии? Не понимаю, - призналась одна из подруг блогерши. - Может, и правда, оказывала эскорт-услуги? Но покоя не дает одно: зачем? Деньгами ее родители - врачи из Ивантеевки - обеспечивали. Оплачивали съемное жилье в Москве, купили ей машину BMW, сами жили в хорошем доме. Зачем ей нужны были эти интим-шашни с богатыми мужиками?" 

Напомним, тело блогерши обнаружили 28 июля на улице Пырьева в Раменках. Девушка несколько дней не выходила на связь. Красавица училась в медицинском вузе и вела блог в Instagram. У нее было около 80 тысяч подписчиков.

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