В Сибири начали тушить лесные пожары

Сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае и Иркутской области

МЧС перебросило дополнительные силы в Красноярский край. Там горят более миллиона гектаров тайги, передает "ТВ Центр".

Тушат с земли и с воздуха. В среду по поручению премьера в регион прибудет глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Сложная обстановка не только в Красноярском крае, но и в Иркутской области. За ночь площадь возгораний превысила 700 тысяч гектаров. Ещё миллион горит в Якутии. А в Бурятии один из пожаров зафиксирован в Забайкальском национальном парке. На особо охраняемой территории действует режим ЧС. За сутки в Сибири и на Дальнем Востоке пожарные ликвидировали около тридцати очагов. Угрозы населённым пунктам нет.