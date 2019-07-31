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Ведущие российские компании зовут на стажировки участников "Я - профессионал"

12:05
  • среда
  • 31 июля 2019

Финалисты конкурса также получают возможность продолжить обучение в магистратуре лучших университетов страны

Всё больше студентов и выпускников российских вузов проходят стажировку в ведущих компаниях после участия в Олимпиаде "Я - профессионал". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Также финалисты конкурса получают возможность продолжить обучение в магистратуре лучших университетов страны. Дипломы вручили уже почти трём с половиной тысячам студентов со всей России. Победители 2019 года уже начали пользоваться представленными карьерными возможностями. Этим летом на стажировки выйдет несколько сотен финалистов Олимпиады.

"На мой взгляд, профессионал - это человек, обладающий не только базовой теоретической подготовкой, но и желанием развиваться по своей выбранной специальности", - сказала призер по направлению "Управление персоналом" Анна Сорокина.

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