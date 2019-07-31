В Саратове мать шестилетней девочки устроила дома псарню

Проверку организовал СК

В Саратове Следственный комитет проводит проверку по так называемому делу "Маугли". Шестилетнюю девочку изъяли из семьи, где она жила в компании двадцати собак, двух кошек и кролика. Огласку ситуации предали зоозащитники. Они пришли в дом, чтобы забрать животных. Но спасать пришлось ребёнка.

Домой Светлана возвращается с пакетами полными продуктов. Но гостей в дом точно не позовёт - на порог не пустит.

Шестилетнюю дочку изъяли после того, как на проблему обратили внимание пользователи социальных сетей. Собаководы-любители по всему Саратову стали находить потерянных питомцев на одном из популярных интернет-ресурсов, где размещают объявления о продаже. Везде значился один и тот же адрес. Внутри дома - около 20 животных, все содержатся в клетках без воды и еды. Невыносимый запах чувствуется даже на улице.

"Мы увидели ужасную грязь, мы почувствовали невозможную вонь. А когда увидели ребенка, то это был просто шок полный. Кормить тем, что там стояло на плите ребенка… Что-то было зажарено когда-то, и вот это все было облеплено мухами. Это невероятно просто, это невозможно!" – рассказала волонтер Елена Косола.

По словам волонтеров, женщина скупала потерянных и краденных щенков и выставляла на продажу. Бизнес вроде как ладился, но деньги, оказалось, все же пахнут. Да еще как! Сотрудники МВД, которые наведались в дом, убедились: семья живёт в антисанитарных условиях. Соседи хоть и жалуются на нестерпимые запахи и собачий лай, но уверяют - за дочерью женщина следила. На время разбирательства шестилетнюю девочку поместили в социально-реабилитационный центр.

"Она и в садик ходит. Они каждое утро уходят в садик, она ее приводит. Чистенькая, бантики и платьишко цветное". – сообщила соседка Елена.

Это подтвердили и врачи, которые осматривали девочку. Чистенькая, общительная, веселая. Не то что годом ранее: семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Но в мае сотрудники решили, что женщина неплохо справляется с хозяйством, и прекратили проверки. Почему семью сняли с учета и что так резко изменилось за последние три месяца, предстоит выяснить.

"Мама не пьёт, мама адекватная. Но убираться она не любит, по всей вероятности, вообще. Но перед тем как приходят органы власти, она убирается", - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородная.

Семья, конечно, непростая, но точно не безнадежная, говорят омбудсмены. А значит нужно продолжать работать. О лишении родительских прав речи не идет, но на всякий случай Светлана прибралась в доме и наняла адвоката. Готова отстаивать свое право на воспитание дочери и вернуть собак. Их - все 16 - уже разобрали по домам волонтёры.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".