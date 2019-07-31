Боевики наступают в Сирии под прикрытием Запада

Зарубежные страны сознательно оказывают поддержку экстремистам в САР

Западные страны хотят сохранить террористический анклав в сирийском Идлибе для последующей борьбы с Дамаском. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Накануне вечером в Совбезе организации прошли закрытые консультации. Представители западных государств по традиции выдвинули бездоказательные обвинения, звучала антироссийская риторика.

Сомнительные источники информации, спекуляции на тяжелом положении сирийцев и антироссийские заявления в прокурорском тоне. Выступления представителей западных стран в Совбезе ООН получились эффектными, но не выдерживающими критики. Обсуждалась ситуация в провинции Идлиб. На Москву обрушились с новыми обвинениями.

"Более 90 дней бомбардировок сирийскими правительственными войсками при поддержке России привели к настоящей бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе. Если сравнить снимки города Кафр-Набуда на юге провинции, вы увидите такой уровень разрушений, как после применения тактики "выжженной земли", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Утруждать себя доказательствами зарубежные дипломаты, как обычно, не стали. Сослались на некие источники, публикации в прессе и данные одиозных "Белых касок". Постпред России при ООН Василий Небензя призвал коллег тщательно проверять поступающие к ним данные. В большинстве случаев они оказываются фейками. Как и заявления о том, что Россия якобы наносит удары по школам и медучреждениям.

"До военных действий в Сирии, в Идлибе было всего 12 госпиталей. Откуда цифры о количестве госпиталей, которыми сегодня, и не в первый раз, оперируют как представители ООН, так и страны-члены. Я уже говорил том, что столько госпиталей, сколько якобы разрушено в Сирии, не было на всей территории Сирии вместе взятой. Или вы считаете любую палатку, где проходят лечение боевики, госпиталем?" – поинтересовался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Бездоказательно обвиняя Москву, Запад не говорит о многочисленных жертвах боевиков. По словам российского дипломата, зарубежные страны сознательно создают экстремистам политическое прикрытие. История не нова - это происходит каждый раз при ликвидации очередного террористического анклава в Сирии. Последний - Идлиб - не дает покоя противникам официального Дамаска.

"Цель - это сохранить террористическое присутствие в Идлибе на будущее, чтобы использовать его в целях борьбы с законными сирийскими властями. Так было вокруг Восточного Алеппо, так было в Восточной Гуте, сейчас пропагандистская машина бьет из всех своих артиллерийских орудий в связи с ситуацией в Идлибе", - сказал Небензя.

Вызывает опасения активизация боевиков в этой провинции. Они наращивают военный потенциал и закупают оружие иностранного производства. И пока Запад старается поддержать радикалов, Россия вместе с законными властями арабской республики продолжает с ними бороться.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".