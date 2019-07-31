Опубликованы секретные документы Генштаба Украины

Офицеры бегут из ВСУ

В Киеве призвали решать конфликт на юго-востоке Украины "милитарным путём", то есть убивать всех, кто взял в руки оружие. Такое заявление сделал бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша. По его словам, внешняя политика страны требует большей жестокости. Такого же мнения придерживаются радикалы. В Киеве они попытались взять штурмом здание, где проходила пресс-конференция кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Сначала в самовыдвиженца Андрея Аксенова полетели яйца. Потом его облили водой и едва не избили. Полтора десятка националистов ворвались в конференц-зал, где кандидат в депутаты рассказывал журналистам о нарушениях в ходе выборов. Но причина погрома в другом. Оказывается, кричали радикалы, у Аксенова есть российский паспорт, он - за референдум в Донбассе, а значит враг Украины. Паспорт у депутата, как выяснилось, украинский. Но молодчиков уже не остановить.

Эта выходка, говорят политологи, наверняка сойдет радикалам с рук, как и десяток аналогичных. Люди обращаются к президенту, но Зеленский молчит. А в его офисе сокрушаются - летом новая Рада работу точно не начнет. Все из-за судебных процессов. ЦИК не может объявить результаты. И на фоне политической и кадровой чехарды, Украина должна обсудить два крайне важных вопроса для Донбасса. В Минске встречаются представители Киева и Луганска, чтобы договориться об обмене пленными. Республики настаивают на формуле "всех на всех". Но, надежды, что Зеленский проявит политическую волю и пойдет навстречу, почти нет.

"С украинской стороны уход от реализации данного процесса наблюдаются в том, что они предлагают по частям освобождение. Мы не можем не сказать и о тайных тюрьмах СБУ, где люди содержатся без суда и следствия и предъявления им каких-то претензий", - заявила представитель ЛНР, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

Буквально за день до очередной встречи в Минске, ВСУ провели в Донецкой области тактические учения. Впрочем, по признанию многих офицеров, демонстрация боеготовности - всего лишь пиар. Масла в огонь подлил экс-депутат Рады Алексей Журавко. Он опубликовал в соцсетях секретные документы генштаба. Как следует из докладов генералов, поступающих в Киев из зоны конфликта с Донбассом, в подразделениях катастрофически не хватает желающих отдать долг Родине.

"С начала 2019 года в Вооруженных силах Украины уволено с военной службы 9386 военнослужащих, из которых 81% (7570 человек) не изъявили желания заключать следующий контракт", - говорится в документах.

Не лучше дела и с собственными военными разработками. Недавно представленный общественности новый БТР, оказывается, не выдерживает удара даже автоматной пули. Оказалось, на нем вместо брони - обычная сталь для производства бытовых сейфов. Это напрямую бьет по Порошенко. Ведь заказ на производство БТРов был размещен в подконтрольном ему "Укроборонпроме". А руководство предприятия сегодня подозревают в присвоении 500 миллионов гривен. Какая уж там качественная броня, когда такие хищения, говорят эксперты. Понимая, что заведенные по этим фактам уголовные дела грозят реальным сроком и ему, Порошенко срочно ретировался. Официально в отпуск. Правда, почему-то улетал в Турцию двумя самолетами. Многие политики на Украине считают, что экс-президент уехал не отдыхать, а встречаться со своими западными кураторами и просить у них защиты.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".