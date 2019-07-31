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"Моя куколка": трогательное видео с дочерью Пугачевой и Галкина утекло в Сеть

10:56
  • среда
  • 31 июля 2019

Лиза борется с братом за отцовское внимание

Поклонников семьи Аллы Пугачевой порадовали архивным видео с участием ее обаятельной дочери. 

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На фанатской страничке Елизаветы Галкиной в Instagram появилось видео, на котором малышка сидит на руках у Максима Галкина и отчитывает брата, который слишком часто катается на отцовских плечах.

"Ты всегда ехал на плечах, а я ехала на велосипеде, а не на ручках. Только один раз", - сказала Елизавета, которая на тот момент еще плохо выговаривала слова. 

Подписчиков не могло не умилить это видео. Его посмотрели свыше 40 тысяч раз, причем многие поклонники звездного семейства сделали это не единожды. 

- Папочка, бери дочку почаще на ручки. 

- Моя куколка, Лизонька! Вдохновительница позитива!

- Максим, я тобой восхищаюсь. Какой ты замечательный отец.

- Ну прелесть ребенок.

- Лапушечка-говорушечка!

Сейчас семья Примадонны отдыхает в Юрмале, где звезды снимают особняк. Максим Галкин и Алла Пугачева много гуляют, посещают разные мероприятия и встречаются со знаменитыми друзьями.

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