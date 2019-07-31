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Встретил Иисуса: алкоголик неузнаваемо изменился после клинической смерти

11:30
  • среда
  • 31 июля 2019

Молодой гуляка переродился

Житель Техаса, переживший клиническую смерть, рассказал о встрече с богом, но не смог удивить опытного доктора.  
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Мужчина по имени Дуглас рассказал на одном из иностранных форумов, что в 17 лет он страдал от бессонницы и злоупотреблял алкоголем. Когда техасец принял сильнодействующие таблетки, его сердце на несколько минут остановилось. 

По словам мужчины, во время клинической смерти он увидел яркий тоннель, который притягивал его к себе. В конце тоннеля молодой гулена увидел Иисуса Христа, повелевшего ему вернуться на землю и изменить свою жизнь. Врачи спасли Дугласа. После встречи с богом парень решил отказаться от вредных привычек и начал жизнь с чистого листа. 

Директор по исследованиям в области интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Нью-Йорка доктор Сэм Парния сказал, что люди, пережившие клиническую смерть, довольно часто рассказывают подобные вещи. 

"Они описывают ощущение переживания своих умерших родственников, как будто они пришли, чтобы поприветствовать их. Они часто говорят, что не хотят возвращаться. Многие люди описывают ощущение разрыва души с телом и наблюдения за врачами и медсестрами, спасающими их", - цитирует специалиста Express.

По словам доктора, такие видения являются защитной реакцией мозга на критическую ситуацию и не могут доказывать существование загробной жизни.

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