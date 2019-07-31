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Куда исчезла красота? Джоли резко постарела после развода с Питтом

11:59
  • среда
  • 31 июля 2019

Время берет свое

Поклонников 44-летней актрисы Анджелины Джоли не перестает беспокоить ее истощенный внешний вид.

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На днях Джоли вместе с дочками Захарой и Шайло посетила выставку французского фотографа Анри Картье-Брессона. Голливудская актриса надела черный топик, черные джинсы и такого же цвета обувь. 

Элегантная одежда не скрыла изменений в облике Джоли: бледная и дряблая кожа, тощая шея, костлявые руки. На ее фоне дочери выглядели цветущими и полными здоровья, пишут в соцсетях. По слухам, былая красавица изуродовала себя строгими диетами. 

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли подарила дочери Вивьен кролика и необходимые для его содержания принадлежности. 

В последнее время Джоли редко общается со своими шестью детьми из-за плотного рабочего графика. Сейчас она снимается в фильме "Те, кто желает моей смерти". 

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт, чей роман начался в 2005 году, развелись в 2019 году. При этом они не смогли до конца уладить вопрос об опеке над детьми.

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