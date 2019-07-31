Куда исчезла красота? Джоли резко постарела после развода с Питтом

Время берет свое

Поклонников 44-летней актрисы Анджелины Джоли не перестает беспокоить ее истощенный внешний вид.

На днях Джоли вместе с дочками Захарой и Шайло посетила выставку французского фотографа Анри Картье-Брессона. Голливудская актриса надела черный топик, черные джинсы и такого же цвета обувь.

Элегантная одежда не скрыла изменений в облике Джоли: бледная и дряблая кожа, тощая шея, костлявые руки. На ее фоне дочери выглядели цветущими и полными здоровья, пишут в соцсетях. По слухам, былая красавица изуродовала себя строгими диетами.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли подарила дочери Вивьен кролика и необходимые для его содержания принадлежности.

В последнее время Джоли редко общается со своими шестью детьми из-за плотного рабочего графика. Сейчас она снимается в фильме "Те, кто желает моей смерти".

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт, чей роман начался в 2005 году, развелись в 2019 году. При этом они не смогли до конца уладить вопрос об опеке над детьми.