"Время летит": Чадов показал подросшего сына-красавца от Дитковските

Отец с ребенком отдыхают на море

37-летний актер Алексей Чадов прокатился с сыном на лодке во время отдыха в Греции.

Во второй половине июля знаменитый артист вместе с пятилетним сыном улетел в Грецию. С тех пор он чуть ли не каждый день стал выкладывать фото, сделанные во время морских прогулок.

На одном из последних снимков Чадов обнял сына Федора. Мальчик оброс и заметно загорел на средиземноморском курорте. "Время летит", - написал актер, имея в виду, наверное, стремительное взросление сына.

Интернет-пользователи заметили, как сильно Федор похож на отца.

- Папин сын.

- Хороший парень растет!

- Бедные девчонки, которые будут в него влюбляться.

- Постригите пацана!

- Такие вы клевые, замечательные папа и сын. Будьте всегда так дружны.

- Красавцы.

Алексей Чадов старается проводить с сыном все свое свободное время. Они занимаются спортом, ходят за грибами, катаются на велосипеде и самокате. "Федору интересно все, - сказала однажды актер. - Даже в магазин за продуктами мы ходим вместе".

Алексей Чадов и актриса Агния Дитковските встречались с 2006 по 2009 год. Потом они сделали паузу в отношениях. В конце 2012 года актеры поженились. Федор родился летом 2014 года. Через год стало известно, что Чадов и Дитковските расстались.