В ходе работ заменили окна и кровлю, покрасили фасад, утеплили здание

В Черкизовском парке отремонтировали Дворец творчества детей и молодежи "Преображенский". Как рассказали ТВЦ.Ru в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы, были заменены 148 деревянных окон на пластиковые, установлены три новых дверных блока.

"Кроме того, отремонтировали и покрасили фасад. Помимо этого, отремонтировали кровлю — демонтировали старое покрытие, привели в порядок парапеты и цементную стяжку крыши. После чего уложили новое покрытие, выполнили пароизоляцию и утепление", - отметили в департаменте.

Также произведен ремонт бетонной отмостки здания, заменены лестницы, пандусы и козырьки на входах, обновлены решетки на окнах и на приямках, а цоколь облицевали крупноразмерной керамической плиткой.

Отметим, что Дворец творчества детей и молодежи "Преображенский" был открыт в декабре 1941 года. Новое здание по специальному проекту начали строить в 1984 году, но в 1986-м работы заморозили почти на 10 лет. Дворец творчества работает в новом здании с 1996 года.