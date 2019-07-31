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"Я 30 лет этим занимаюсь": обвиненный в краже Фадеев вышел из себя

13:07
  • среда
  • 31 июля 2019

Речь идет о песне Серябкиной

Саратовский композитор и лидер группы "Покровск Альянс" Павел Петров обвинил в плагиате продюсера Максима Фадеева. 
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Павел Петров сообщил, что песня артистки MOLLY (Ольги Серябкиной) "Я просто люблю тебя" 2016 года похожа на композицию "Дни и ночи", которую он сочинил в 2012 году.

Петров обратился к Серябкиной и ее продюсеру Фадееву за разъяснениями, однако ответа пока не получил.

"Я сообщил, что песня похожа, но мое имя как автора можно не упоминать. У меня есть еще песни, и Фадеев уже на договорной и платной основе может их взять", - сказал музыкант порталу "360", отметив, что не планирует судиться с известным продюсером. 

Максим Фадеев отказался комментировать эту информацию. Видимо, он посчитал незначительными претензии саратовского композитора. "Вам реально заняться нечем? Я 30 лет этим занимаюсь и пишу кучу... Ой, все!" - заявил продюсер НСН.

Ранее певица Елена Темникова, которая пять лет назад со скандалом покинула группу Serebro, намекнула на роман Серябкиной и Фадеева

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