Политолог назвал незаконные протесты вредительством

Организаторы протестов наносят прямой экономический ущерб

Политолог Олег Матвейчев назвал легитимным задержание полицией участников несанкционированной акции в Москве 27 августа. По его мнению, поскольку акция являлась несанкционированной, то полиция не имела права на нее не реагировать. Росгвардия нарушила бы закон, если бы не задерживала людей, которые нарушают общественный порядок, отметил Матвейчев в разговоре с АГН "Москва".

"Людей задержали, но отпустили. Хотя в европейских странах люди бы подверглись огромным штрафам, общественным работам и даже тюремным заключениям", - прокомментировал эксперт. Матвейчев уверен, что в России "более мягкое законодательство", регламентирующее проведение митингов и других массовых мероприятий, и его стоит ужесточить, "потому что сейчас организаторы не боятся делать такие несогласованные акции".

"Сейчас предложили провести новый митинг 3 августа на проспекте Академика Сахарова, но они отказались, потому что хотят выйти именно на несанкционированную акцию. Это делается специально, чтобы было больше столкновений с полицией, чтобы все это можно было сфотографировать и отправить в западные СМИ", - считает политолог.

Он добавил, что подобными действиями организаторы незаконных митингов дискредитируют не только политическую власть, но и портят туристическую привлекательность. "Они наносят нам прямой экономический ущерб. Считаю, что должны быть огромные штрафы за это безобразие", - заключил Матвейчев.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Москве, в несогласованной акции в центре столицы 27 июля приняли участие около 3,5 тысячи человек. В столичной прокуратуре и полиции напомнили гражданам о незаконности массового несогласованного мероприятия на улице Тверская и предостерегли от участия в нем. Власти Москвы также призвали горожан не принимать участие в несанкционированной акции.