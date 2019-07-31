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Активисты со всей России съехались на форум "Территория смыслов"

14:53
  • среда
  • 31 июля 2019

Участники создают проекты, которые привлекут в политику молодых людей

Участники всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" обсудили, как отличить правду от вымысла. Там продолжается смена "Экосреда - политика".

В Подмосковье съехалась тысяча активистов со всей страны, передает "ТВ Центр". Это депутаты, представители молодежных отделений партий и студенты. На форуме они создают проекты, которые привлекут в политику молодых людей. Лучшие разработки будут реализованы. Помогает опыт старших коллег. Всю неделю участники общаются с политологами и лидерами фракций в формате "Диалог на равных".

"Я уверен, что это востребованный формат. Потому что живое общение с ребятами, когда они могут пообщаться со сверстниками, задать вопросы. Мне кажется, полезно не только в соцсетях переписываться друг с другом в сообщениях, но и глаза в глаза поговорить. Это полезно, это надо только развивать. Мы постарались с ребятами ответить искренне, ответить по существу. Я видел, что ребятам, которые были в зале, понравилось. Я видел это по лицам", - сказал руководитель центрального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Сергей Перепелов.

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