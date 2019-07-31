В России и Польше вспоминают жертв Варшавского восстания

В ходе кровопролитной операции свои жизни отдали 600 тысяч советских солдат

В России и Польше вспоминают события Варшавского восстания. 75 лет назад повстанцы начали борьбу против гитлеровских оккупантов, передает "ТВ Центр".

Восстание завершилось спустя 63 дня, в октябре 1944 года, поражением и капитуляцией польских войск. 17 января 1945 года Красная армия освободила Варшаву. В ходе кровопролитной операции отдали свои жизни 600 тысяч советских солдат. Пресс-конференция, посвящённая сохранению исторической памяти об этих событиях, прошла в Москве.

"Современная война, как Сталин говорил Миколайчику, современная война - это война моторов, танков, артиллерии, самолетов. У вас ничего нет. Если бы вы нас спросили раньше, да? Вы же не спросили. Ничего не сказали. Ничего не было скоординировано. Кстати, Черчилль и Рузвельт дистанцировались от этого восстания. Они говорили - если вы поднимаете, надо прежде всего посоветоваться с СССР. С советской стороной. Ничего подобного сделано не было", – сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.