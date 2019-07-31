ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Боевики задержаны

В Татарстане задержаны два сторонника запрещенной в России террористической организации ИГ. По данным ФСБ, они планировали теракт.

Под угрозой оказался объект инфраструктуры в Татарстане. "ФСБ совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта", - сообщили в ФСБ.

Боевиков поймали на месте планируемого преступления. Также установлено, что задержанные причастны к вербовке местных жителей в состав ИГ (деятельность запрещена на территории России и ряда других стран - Прим.Ред.) и пропаганде терроризма, передает "Интерфакс".