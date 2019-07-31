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Собянин открыл новую школу в Строгине

14:44
  • среда
  • 31 июля 2019

В Москве 1 сентября откроются 12 новых школ и детских садов

12 новых школ и детских садов откроются 1 сентября в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города посетил одно из таких учебных заведений в районе Строгино. Школа оснащена всем необходимым, оборудованы специализированные классы. Новое здание также позволит разгрузить соседнюю школу.

Необычный дизайн и  много цвета - все в современном стиле. Это необычно яркое здание цвета апельсина в   районе Строгино - новый учебный корпус школы 1302. Здесь даже спортивный зал в цветах радуги. Новый инвентарь для занятий учеников тестирует Сергей Собянин.

Педагогический коллектив школы на встрече с мэром гордо рассказывает: в новом  корпусе появилась возможность  проводить не только традиционные уроки физкультуры, но и уделять внимание развитию  олимпийских видов спорта.

Есть, где изучать и профессии  будущего. Так называемый IT-полигон - современный компьютерный класс, оснащенный самой продвинутой операционной системой. Специализированные классы по естественным наукам совмещены с лаборантскими - пространство для проведения опытов на уроках.

Кабинет для изучения иностранного языка оснащен звукотехнической и проекционной аппаратурой. Учить английский станет проще! В таких кабинетах будут учиться дети с 6 по 11 классы - все, кроме младших школьников. Им отдадут старое здание, а помещения для дошкольников, где раньше временно  располагалась  и начальная школа, будут переоснащены  в полноценные группы для малышей. После открытия нового помещения места хватит всем. Проблем с переполненностью  школьных зданий в Строгине больше не будет.

"Мы за последние годы построили несколько сотен образовательных зданий. Это детские сады, школы, но, тем не менее, потребность постоянно увеличивается, это и в связи с новым строительством и с рождением маленьких москвичей. И, конечно, нужно по-прежнему помимо вложений в само содержание образования, строить новые здания, сооружения. В этом году мы уже ввели 14 новых школ и садов, к 1 сентября введем еще 12 и вот в Строгино - прекрасная новая школа", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В новой  школе оборудованы специализированные кабинеты для проведения уроков технологии, а также фото- и видео-студия.  Для выступления творческих детей есть свой актовый зал. Территория знаний  -  безбарьерная среда. Поэтому здесь позаботились и о том, чтобы сделать этот корпус максимально доступным для маломобильных школьников.

Елена Сахно, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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