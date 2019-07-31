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"Мой район": как преобразится район Коптево в Москве

15:10
  • среда
  • 31 июля 2019

Наследие советского времени ждет реновация

Земельная вотчина бояр Шуйских, любимое горожанами дачное место и, наконец, территория, которая оказалась в черте Москвы в 1917 году. Всё это история современного столичного района Коптево.

Не самый большой в Москве, но очень уютный. Он как будто обнимает Тимирязевский парк. Да и сам зелёный - бульвары, скверы! И вроде бы район Коптево расположен на севере столицы, а жители считают, что он очень теплый.

Коптево известно, как минимум, 500 лет! Некогда - пустошь, село, принадлежавшее роду Шуйских, а потом - любимое москвичами дачное место. В тридцатых годах прошлого века, когда собирались строить ВДНХ, всерьез рассматривали Коптево. Отличный вариант - равнина, пруды, Тимирязевская сельхозакадемия рядом. Массовая жилая застройка началась здесь в пятидесятые. Сейчас же наследие советского времени ждет реновация - в программу вошло сразу 123 дома. На реконструкции и кинотеатр "Рассвет" - здесь будет культурно-развлекательный центр. Впрочем, и вся территория вокруг изменится.

"Также будет на улице Зои Космодемьянской проведен капитальный ремонт. Зона от кинотеатра "Рассвет" и до Большой Академической будет полностью благоустроена", - сказал глава управы района Коптево Николай Катанов.

Уже сейчас ведется капитальный ремонт шести улиц. Благоустройством в районе вообще все эти годы занимаются всерьез. Появляются и детские, и спортивные площадки. В Коптеве своя известная детская хоккейная команда. А вот принимать соревнования пока не могут - хоккейная коробка не соответствует требованиям.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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