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Подари жизнь: на лечение Мухаммада собрали более 2 млн рублей

15:11
  • среда
  • 31 июля 2019

"ТВ Центр" благодарит телезрителей, откликнувшихся на призыв о помощи

На лечение семилетнего Мухаммада Набиева, который  нуждается в трансплантации костного мозга,  удалось собрать 2 122 716  рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мальчик регулярно приезжает в Москву, в клинику Димы Рогачева, из города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком округе. Ему ежедневно переливают донорскую кровь. У Мухаммада редкое врождённое заболевание – Анемия Фанкони. И спасти его должна  трансплантация костного мозга. Подходящий донор  найден в Германии. На его обследование, забор клеток и доставку их в Москву требуется около двух миллионов рублей.

Денег собрали чуть больше , чем требовалось. Оставшаяся сумма пойдёт на лечение других детей.

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