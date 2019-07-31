Подари жизнь: на лечение Мухаммада собрали более 2 млн рублей

"ТВ Центр" благодарит телезрителей, откликнувшихся на призыв о помощи

На лечение семилетнего Мухаммада Набиева, который нуждается в трансплантации костного мозга, удалось собрать 2 122 716 рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мальчик регулярно приезжает в Москву, в клинику Димы Рогачева, из города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком округе. Ему ежедневно переливают донорскую кровь. У Мухаммада редкое врождённое заболевание – Анемия Фанкони. И спасти его должна трансплантация костного мозга. Подходящий донор найден в Германии. На его обследование, забор клеток и доставку их в Москву требуется около двух миллионов рублей.

Денег собрали чуть больше , чем требовалось. Оставшаяся сумма пойдёт на лечение других детей.