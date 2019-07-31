Питта и молодую актрису с глубоким декольте сочли идеальной парой

Их увидели вместе в Лондоне

55-летний актер Брэд Питт очаровал свою молодую коллегу Марго Робби, вместе с которой они снялись в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

30 июля Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и другие актеры посетили премьерный показ самого ожидаемого фильма года в лондонском театре "Одеон".

29-летнюю Робби окружило много красивых звезд, однако предпочтение она отдала экс-мужу Анджелины Джоли. Брэд появился на красной дорожке в рубашке-поло и темном костюме, не пожелав стеснять себя галстуком или бабочкой.

Судя по фото, Робби смотрела на поседевшего коллегу чуть ли не с придыханием. По всей видимости, актриса просто восхищается талантом Питта и его выдающимися человеческими качествами, хотя кто знает…

В 2016 году Марго вышла замуж за режиссера Тома Экерли, поэтому в ближайшее время поклонники вряд ли услышат о ее романе с Питтом. А жаль, ведь пара получилась бы идеальная, считают поклонники. Кстати, перед лондонской публикой сексапильная блондинка нарядилась в шифоновое платье с глубоким декольте.

В последнее время Брэд Питт выглядит веселым и бодрым. Он как будто бы оправился после скандалов, которые ему устраивала Джоли, и от многолетнего бракоразводного процесса. Со слов очевидцев, от артиста исходит невероятная энергетика. По слухам, на него хорошо повлияли отношения с бывшей женой Дженнифер Энистон.