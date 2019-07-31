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Как вычислить алкоголика

14:32
  • среда
  • 31 июля 2019

Врачи назвали первый признак зависимости

Медики назвали первый признак развития зависимости от алкоголя.

Если после употребления спиртного у человека трясутся руки, значит, стоит пересмотреть свой образ жизни. Эксперты называют это алкогольным тремором. Он связан с детоксикацией организма: органы человека пытаются самостоятельно вывести спиртное.

Кроме того, зависимость от спиртного приводит к недостатку дофамина – вещества, помогающего испытывать положительные эмоции. Также алкогольный тремор вызывает и Печеночная недостаточность, которая часто возникает от злоупотребления алкоголем, пишет "МедикФорум".

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