Как вычислить алкоголика

Врачи назвали первый признак зависимости

Медики назвали первый признак развития зависимости от алкоголя.

Если после употребления спиртного у человека трясутся руки, значит, стоит пересмотреть свой образ жизни. Эксперты называют это алкогольным тремором. Он связан с детоксикацией организма: органы человека пытаются самостоятельно вывести спиртное.

Кроме того, зависимость от спиртного приводит к недостатку дофамина – вещества, помогающего испытывать положительные эмоции. Также алкогольный тремор вызывает и Печеночная недостаточность, которая часто возникает от злоупотребления алкоголем, пишет "МедикФорум".